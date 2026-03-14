В США озвучили потери с начала операции в Иране: счет идет на сотни

Как минимум 13 американских бойцов погибли и еще более 200 были ранены с начала военного конфликта на территории Ирана. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
«После двух недель конфликта (на Ближнем Востоке — Прим. ред.) 13 американских военнослужащих погибли, десять получили серьезные ранения и примерно 200 — легкие. Из этих 200 около 170 солдат вернулись в строй», — указано в статье.
Согласно данным газеты, большая часть раненых уже вернулась на службу. А точнее — 170 солдат. При этом известно, что только в ходе крушения американского самолета-заправщика KC-135 скончались шесть военнослужащих.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке снова разгорелся 28 февраля. Вооруженные силы США и Израиля объявили о начале военной операции против Ирана. Бойцы стран в первую очередь уничтожают объекты, связанные с ядерными разработками Тегерана.