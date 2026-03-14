Взрывать лед начнут на реках в Свердловской области

«Чтобы предупредить возможные чрезвычайные ситуации, важно в ежедневном режиме мониторить территории, потенциально подверженные паводковым явлениям. Все ресурсы для этого есть. В ближайшее время специалисты начнут взрывные работы, чтобы предотвратить ледовые заторы и подтопление жилых территорий», — отметил глава региона.
Главы муниципалитетов получили поручение совместно с министерством природных ресурсов и экологии оперативно информировать жителей потенциально опасных зон Урала о любых изменениях в паводковой ситуации. В населенных пунктах, которые могут оказаться отрезанными водой, сформирован запас продовольствия. Также уделяется внимание обеспечению этих территорий медикаментами.
«Это серьезная тема, в которой нет неважных деталей. Держу ситуацию на личном контроле», — резюмировал Денис Паслер.