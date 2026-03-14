Четыре новых медучреждения откроются в Минске в 2026 году

В Мингорисполкоме сообщил о том, что в Минске в 2026 году откроются четыре новых медучреждения, пишет агентство «Минск-Новости».
По словам председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрия Горбича, в Минске в течение года будут введены эксплуатацию сразу четыре значимых для города объекта сферы здравоохранения.
Сообщается об открытии многопрофильной поликлиники в поселке Восточный, нового клинического инфекционного стационара на Долгиновском тракте, современной поликлиники онкоцентра на 1000 посещений в смену, а также после модернизации — 11-й детской поликлиники.
Также Горбич рассказал, что в Минске идет реализация пилотных проектов строительства современных приемных отделений флагманского уровня. Такие проекты реализуются на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи и 10-й городской клинической больницы.
