Фломастеры, Фиксик и резиновый крокодил: МУП ПОВВ показало, что челябиницы смывают в унитаз

Специалисты городского водоканала в очередной раз заглянули в коллектор и поделились находками. Список предметов, которые отправились в плавание по канализации, впечатляет разнообразием.
Очередная подборка необычных предметов поступила с коллектора на шоссе Металлургов, 58. В числе обнаруженного — кусок шланга, зажигалка, резиновый крокодильчик, фигурка Фиксика и, как отмечают сами сотрудники, «неожиданные» предметы личного пользования. Те самые, которые точно не предназначены для смывания.
Видео с находками водоканал опубликовал в своих соцсетях, сопроводив традиционным напоминанием: унитаз — не мусорное ведро.
Каждый такой предмет, отправленный в трубы, рано или поздно создает проблемы. Засоры, аварии, неприятные запахи и внеплановые вызовы специалистов — вот реальная цена подобных «путешествий».
Специалисты МУП «ПОВВ» в очередной раз напоминают простые правила. В канализацию допустимо смывать только естественные отходы и водорастворимую туалетную бумагу. Все остальное — средства гигиены, ватные палочки, влажные салфетки, бытовой мусор и тем более игрушки — должно отправляться в мусорное ведро.
— Каждый предмет, отправленный «в путешествие» мимо урны, в итоге возвращается к нам: в виде аварий, неприятных запахов и лишних трат на ремонт, — поясняют в водоканале.