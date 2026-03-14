Володин призвал отменить рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей

Рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медицинского персонала следует отозвать, так как подобные решения нужно обсуждать с профессиональным сообществом. Об этом в субботу, 14 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, депутатам парламента поступают обращения от представителей медицинского сообщества в связи с тем, что в 2024 году Минздрав разослал рекомендации по цветовой гамме одежды для врачей и медицинского персонала.

Образ врачей в белых халатах формировался веками, подчеркнул Володин. Он задался вопросом, зачем ломать этот образ и устоявшиеся традиции, а также усомнился в необходимости делить коллектив, закрепляя цвет одежды за различными должностями в медицинских учреждениях.

— Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения, — написал Володин в своем канале в МАХ.

9 марта Министерство здравоохранения РФ представило рекомендации по цветовой гамме одежды медработников в зависимости от их должности. Так, руководящему персоналу предложили носить форму фиолетового цвета, врачам — темно-зеленого, среднему медперсоналу — салатового. Для младшего персонала предусмотрен лавандовый цвет, для административных сотрудников — голубой.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше