В Амстердаме у здания еврейской школы произошел взрыв

Взрыв произошел у наружной стены еврейской школы в Амстердаме, район Бюйтенвельдерт. Об этом сообщил телеканал AT5.
На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Ущерб оказался небольшим. Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала инцидент «трусливым актом агрессии». В сообщении от властей ничего не говорится, есть ли пострадавшие из-за инцидента. Также не уточняется, вышли ли полицейские на след преступника.
«Я понимаю страх и гнев еврейских жителей Амстердама. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где дети могут безопасно получать образование. Амстердам должен быть местом, где евреи могут безопасно жить», — говорится в сообщении от градоначальника.
Ранее KP.RU сообщил, что несколькими днями до этого прогремел взрыв у американского посольства в Норвегии. Власти стран Европы предполагают, что этот инцидент мог быть связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке.