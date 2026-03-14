Почти полсотни опасных нарушителей задержали в Башкирии: некоторые из них пошли на преступление не в первый раз

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов подвел итоги минувших суток. Всего сотрудники ГАИ выявили более 1400 нарушений правил дорожного движения.
От управления отстранены 46 нетрезвых водителей, четверо из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. Также инспекторы зафиксировали 35 фактов нарушения правил перевозки детей, 29 случаев выезда на встречную полосу и 7 эпизодов, когда машиной управляли лишенные прав.
Севастьянов обратился к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к грубым нарушителям. О пьяных водителях можно сообщить по телефону доверия МВД 8−347−272−32−92 или через чат-бот ГАИ @GIBDDRB_02bot. По словам главы дорожной полиции республики, такой звонок может спасти жизнь.
