Самарцев предупредили о 17 лекарствах, вызывающих поражение печени

По данным Минздрава, медикаментозные поражения печени составляют более 10% всех побочных лекарственных реакций. Большинство осложнений связано с неправильным приемом: превышением дозировок, бесконтрольным использованием или сочетанием с алкоголем. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями печени, диабетом и ожирением.