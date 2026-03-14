Самарцев предупредили о 17 лекарствах, вызывающих поражение печени

Ученые проанализировали почти 200 популярных препаратов и выявили 17, которые стали причиной более 1700 случаев госпитализации с острой печеночной недостаточностью. В список вошли некоторые противомикробные (метронидазол), противовирусные (ставудин), противоопухолевые (эрлотиниб, леналидомид, талидомид), психотропные (хлорпромазин) и противотуберкулезные (изониазид) средства.
По данным Минздрава, медикаментозные поражения печени составляют более 10% всех побочных лекарственных реакций. Большинство осложнений связано с неправильным приемом: превышением дозировок, бесконтрольным использованием или сочетанием с алкоголем. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями печени, диабетом и ожирением.
Медики напоминают: лекарства нужно принимать строго по назначению врача. При появлении тошноты, боли в правом подреберье или пожелтении кожи следует немедленно обратиться к специалисту.