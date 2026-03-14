В Ростовской области назвали город, где продают самую дорогую колбасу

Специалисты Ростовстата проанализировали стоимость полукопченой и варено-копченой колбасы. Средняя цена по региону за один килограмм продукта составила 718 рублей. Статисты также назвали города, где мясное изделие стоит дороже всего. Это Волгодонск.
Здесь за один килограмм колбасы придется заплатить почти 796 рублей. Следом идет Миллерово. Здесь цена составит 708 рублей. На третьем месте в топе городов, где колбаса стоит дороже всего, занял Ростов. В Донской столице один килограмм обойдется в 705 рублей.
Вареная колбаса стоит на порядок дешевле. Средняя стоимость по региону за один килограмм — 581 рубль.
А килограмм сливочного масла на Дону сегодня стоит 1081 рубль. В Волгодонске цена существенно отличается от стоимости масла в других городах. В городе-атомщике один килограмм товара обойдется в 1191 рубль.
