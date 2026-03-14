В Госдуме допустили эволюционный переход России к четырёхдневке

Россия постепенно придёт к четырёхдневной рабочей неделе, но не для всех профессий и без жёстких законов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Источник: Life.ru

По словам парламентария, рынок должен эволюционно подойти к этому формату через диалог, а не через директивные меры. Законодательное регулирование в этой сфере он назвал опасным.

«Переход к четырёхдневной рабочей неделе должен быть постепенным, через диалог, через сближение позиций», — подчеркнул Нилов.

Депутат отметил, что одни сферы смогут активно использовать новый график, другие — нет. При этом тема становится всё более обсуждаемой, поступает много обращений от граждан.

Разговоры о четырёхдневной рабочей неделе в России ведутся уже давно. Ранее в Госдуме заявили, что в текущей ситуации рассчитывать на такое не приходится, однако в будущем «четырёхдневка» вполне может случиться. По словам депутатов, сейчас это невозможно из-за 32 тысяч западных санкций и СВО.

