В Красноярском крае принимают заявки на смену «ФинЗОЖ» форума ТИМ «Бирюса»

Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» начал прием заявок на участие в смене «ФинЗОЖ», посвящённую финансовой грамотности и финансовой безопасности. Она пройдет со второго по шестое июля. Студенты экономических направлений, сотрудники финансовых организаций, представители региональных и муниципальных органов власти, финалисты профильных олимпиад и молодые предприниматели обменяются опытом и поработают с экспертами. На смене участники смогут создать собственные просветительские проекты, а лучшие из них, по решению жюри, получат до одного миллиона рублей на реализацию идеи. Организаторы сообщают, что для участников VI Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет отдельный образовательный трек, где они смогут разобрать практические кейсы и обсудить актуальные вопросы защиты финансовых данных. Зарегистрироваться на форум можно на платформе «Росмолодёжь». Напомним, впервые смена «ФинЗОЖ» состоялась в 2025 году. Тогда её участниками стали 350 специалистов финансовой сферы из 65 регионов страны.