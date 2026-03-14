На Земле идет первая продолжительная магнитная буря весны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первая весенняя продолжительная магнитная буря идет более девяти часов на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце. Буря на редкость стабильная — все 9 часов, которые она продолжается, индекс находится на одном и том же уровне G1.7, соответствующем среднему событию», — говорится в сообщении.
Там отметили, что это первая значимая магнитная буря марта. Событие наблюдалось еще 4 марта, но было коротким и не было связано с внешними причинами.
С 2026 года всего зарегистрировано 17 дней с бурями.
«В прошлом году, который отмечался как самый геомагнитно активный за десятилетие, таких событий было 19%. Иными словами, пока год идет по рекордному графику», — подчеркнули в лаборатории солнечной астрономии.