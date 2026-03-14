Идущие из Москвы поезд в Брест и вагоны в Гродно опаздывают на 1−1,5 часа

В пути в субботу, 14 марта, серьезно задерживается поезд Москва — Брест (№ 3), который выехал из столицы России еще в пятницу, 13 марта в 22.12, сообщили в БЖД.
В РЖД уведомили белорусскую сторону, что по техническим причинам поезд идет с опозданием. В Брест он прибудет, задержавшись в пути примерно на полтора часа.
Отмечается, что в составе поезда идут беспересадочные вагоны до Гродно. И в связи с опозданием поезда Москва — Брест поезд Минск — Гродно (№ 687), который отправляется из Минска в 07.10 и прибывает в Гродно в 12.09, отправился из белорусской столицы с задержкой примерно на один час.
Подробную информацию можно узнать в контакт-центре БЖД по номеру 105.