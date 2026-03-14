Весенние ярмарки в Кишиневе: Где можно купить оригинальные, вкусные, а главное — отечественные товары

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные 14−15 марта в различных секторах столицы пройдут ярмарки и выставки местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
Ботаника.
По адресу бульвар Дачия, 24 с 13 по 15 марта работает ярмарка местных производителей «Târg cu tradiții»..
Буюканы.
На территории, прилегающей к зданию «Кентфорд», по адресу бульвар Штефана чел Маре, 202 14 март, а — ярмарка местных производителей продуктов питания и непродовольственных товаров «EcoLocal».
Центр.
На улице Митрополита Варлаама (на участке между улицами Армянской и Тигина) — тематическая ярмарка «Primăvara» работает до 15 марта. Здесь можно купить цветы и сувениры.
Рышкановка.
14−15 марта на улице Мирона Костина, 13/1 работает рмарка местных производителей.
Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.
