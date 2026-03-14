В Красноярске таксист украл у клиентки 135 тыс. рублей

В Красноярске водителя такси будут судить за кражу 135 тысяч рублей с банковских карт клиента.
В полиции рассказали, что в ноябре прошлого года 49-летняя женщина с мужем и детьми вызвала такси, чтобы вернуться домой из кафе. В машине при выходе она забыла свою сумку, в которой были банковские карты и листок с записанными пин-кодами. Через какое-то время кто-то списал с карт 135 тыс. рублей. Под подозрение попал таксист.
Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина. Он признался, что увидел сумку в машине и забрал оттуда 700 рублей наличными и две банковские карты. Остальные вещи он выкинул.
«С карт злоумышленник снял в банкомате наличными 60 тысяч рублей, а остальные деньги с карт потратил в различных магазинах, в том числе купил мобильный телефон и золотое кольцо, которые подарил своей знакомой», — рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.