Три пьяных водителя за сутки попались калининградским гаишникам: двое сели за руль без прав повторно

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали трёх водителей с признаками алкогольного опьянения. Нарушения зафиксировали в Калининграде, посёлке Ижевское (Светловский округ) и посёлке Большаково (Славский район).
37-летний мужчина и 40-летняя женщина уже были лишены прав за аналогичные нарушения, а 23-летний калининградец и вовсе никогда не получал водительское удостоверение. Все трое имели явные признаки опьянения.
В отношении первых двух возбуждены уголовные дела — им грозит до двух лет лишения свободы. На третьего составили два административных протокола. Все три автомобиля изъяты и отправлены на спецстоянку.
Полиция напоминает: рейды по выявлению пьяных водителей продолжаются.