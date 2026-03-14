Капремонт школ Татарстана выполнен на 14%

Работы по капитальному ремонту 63 школ в Татарстане выполнены на 14%. В настоящее время подрядчики работают на 60 объектах. Об этом на совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.