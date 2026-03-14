Волгоградские ученые анонсировали новые препараты «от старости»

Ученые в ближайшие 5−7 лет предложат россиянам новые препараты, продлевающие молодость. Как сообщил один из разработчиков, сотрудник Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ Роман Литвинов, сейчас на стадии лабораторного образца находится кардиопротектор под лабораторным шифром ВЛ-10, ориентированный на проблемы, которые больше всего беспокоят людей старшего возраста: сердечно-сосудистые заболевания, поздние осложнения сахарного диабета и нейродегенеративные расстройства, например, болезнь Альцгеймера.