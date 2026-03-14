Челябинская сирота получила жильё только после обращения в Следком

Сирота из Челябинской области стала обладателем собственного жилья после вмешательства Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Источник: СУ СК России по Челябинской области

22‑летняя Анастасия Гирфанова осталась без попечения родителей после смерти матери в 2017 году. Долгое время девушка не могла получить положенную по закону квартиру: несмотря на судебное решение и многочисленные обращения, проблема оставалась нерешённой, а компенсации за съёмное жильё были недостаточны.

В феврале 2026 года СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. После анализа документации и совещания с представителями администрации был выработан механизм восстановления прав Анастасии.

В итоге девушка получила ключи от благоустроенной квартиры в современном доме с развитой инфраструктурой.