Челябинская сирота получила жильё только после обращения в Следком

22‑летняя Анастасия Гирфанова осталась без попечения родителей после смерти матери в 2017 году. Долгое время девушка не могла получить положенную по закону квартиру: несмотря на судебное решение и многочисленные обращения, проблема оставалась нерешённой, а компенсации за съёмное жильё были недостаточны.
В феврале 2026 года СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. После анализа документации и совещания с представителями администрации был выработан механизм восстановления прав Анастасии.
В итоге девушка получила ключи от благоустроенной квартиры в современном доме с развитой инфраструктурой.