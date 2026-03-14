Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на поборы по «Пушкинской карте»

Он рассказал, что дети покупают билеты против своего желания.

Школьник из Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на поборы в школе по «Пушкинской карте». По его словам, детей заставляют приобретать билеты на концерты и мероприятия по карте, хотя они никуда ходить не будут. Если они отказываются, то им говорят покупать за свои деньги.

«На мой взгляд, так вообще обнуляется сама идея “Пушкинской карты”, — написала Екатерина Мизулина. — Хорошая и правильная идея. Оригинально проект направлен на то, чтобы популяризировать среди молодежи культурные мероприятия. А не для того, чтобы ребята оформляли билеты ради галочки и отчетов».

