Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на поборы по «Пушкинской карте»

Школьник из Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на поборы в школе по «Пушкинской карте». По его словам, детей заставляют приобретать билеты на концерты и мероприятия по карте, хотя они никуда ходить не будут. Если они отказываются, то им говорят покупать за свои деньги.