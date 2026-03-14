Школьник из Башкирии пожаловался Мизулиной на поборы по «Пушкинской карте»

Школьник из Башкирии пожаловался главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на поборы в школе по «Пушкинской карте». По его словам, детей заставляют приобретать билеты на концерты и мероприятия по карте, хотя они никуда ходить не будут. Если они отказываются, то им говорят покупать за свои деньги.
«На мой взгляд, так вообще обнуляется сама идея “Пушкинской карты”, — написала Екатерина Мизулина. — Хорошая и правильная идея. Оригинально проект направлен на то, чтобы популяризировать среди молодежи культурные мероприятия. А не для того, чтобы ребята оформляли билеты ради галочки и отчетов».
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность.