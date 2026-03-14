Оставили без привилегий? Суд вынес решение по делу экс-депутата Короткова

Бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков может лишиться своих привилегий. Он добровольно покинул регпарламент в феврале 2026 года. Однако прокуратура обратилась в суд с тем, чтобы основания его отставки были изменены — по мнению надзорного органа, народный избранник нарушил антикоррупционное законодательство и должен за это ответить. Вечером пятницы, 13 марта, стало известно, что Центральный райсуд поддержал требования прокуратуры. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Ушел по собственному желанию, но прокуратура не согласна.
Станислав Коротков обратился к коллегам по Волгоградской облдуме с заявлением о досрочном прекращении своих полномочий в феврале 2026-го. 12 февраля они приняли его отставку в соответствии с законом «О статусе депутата Волгоградской облдумы».
Для многих его уход стал неожиданностью: 56-летний политик избирался в регпарламент четырежды, представляя своих избирателей в четвертом, пятом, шестом и седьмом созывах. Злопыхатели тем временем потирали руки и предсказывали Короткову уголовное преследование.
13 февраля стало известно — облпрокуратура решила оспорить его добровольный уход. Ранее надзорный орган выявил ряд нарушений в деятельности депутата — получая зарплату в облдуме, он параллельно занимался коммерческой деятельностью, что запрещено законодательством. Коротков фактически руководил компанией «Земля Профи», которая занималась строительством гостиницы на Предмостной площади, указывая в декларациях, что передал доли в предприятии в управление родным.
Нарушил закон, но может снова стать депутатом.
Прокуратура направила по этому поводу представление в адрес спикера облдумы Александра Блошкина. Однако тот не предпринял должных мер, а позволил покинуть коллеге депутатскую должность по собственному желанию.
«Такая формулировка позволяет Короткову сохранить все государственные льготы и гарантии, положенные депутатам областной думы. Он также может вновь выдвинуть свою кандидатуру и быть избранным в представительный орган власти», — подчеркивает старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
В связи с этим облпрокуратура обратилась в Центральный райсуд с иском, в котором потребовала признать решение профильной думской комиссии о добровольной отставке Короткова недействительным. А полномочия его прекратить в связи с несоблюдением ограничений, которые установлены российским законодательством о противодействии коррупции.
«Получал депутатскую зарплату и занимался коммерцией».
В ходе судебного расследования стало известно — компанию «Земля Профи», где одним из учредителей был Коротков, не раз подозревали в сокрытии налогов. В связи с задолженностью в десятки миллионов рублей претензии предъявлялись пожилой матери экс-депутата, которой он передал свою долю в бизнесе.
Позже Коротков переуступил долю в своих компаниях одной из дочерей. И вопросы у фискальной службы возникли уже к гендиректору «Земля Профи» Виктору Липецкому — он попал под уголовное преследование за сокрытие налогов в сумме около 80 млн рублей. По данным v102.ru, дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям — компания погасила долг.
Летом 2025 года подтвердились имеющиеся у прокуратуры данные, что Коротков продолжал заниматься коммерческой деятельностью, являясь председателя комитета облдумы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям.
«Он фактически руководил деятельностью ООО “Земля Профи”, давая указания номинальному руководству организации по вопросам распределения финансовых потоков, оплаты договорных отношений с подрядчиками, выплаты заработной платы, взаимодействия с налоговыми органами и так далее», — поясняют в облпрокуратуре.
Защита: депутат переживал за родных, суд поддержал прокуратуру.
Представитель прокуратуры еще в декабре 2025 года ставила об этом в известность депутатов на заседании комиссии по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции. Однако коллеги Короткова не придали значения тому, что компания, которой он управляет, ущемляет права жителей региона, не доплачивая огромные суммы в бюджет.
В судебном заседании, состоявшемся накануне, 13 марта, представители облдумы также обращались к суду с просьбой отказать в удовлетворении иска надзорного ведомства. Этой же позиции придерживались юристы, представляющие интересы экс-депутата. Они настаивали, что Коротков не получал прибыли от гостиницы-долгостроя. А о том, как идут дела в компании, ее сотрудники рассказывали Короткову, чтобы тот не переживал по поводу того, как его родные справляются с ведением бизнеса.
Центральный райсуд Волгограда тем не менее удовлетворил требования прокуратуры региона в полном объеме.
Судебное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.