Водоканал получил штраф за растекание стоков у жилья под Минском

За нарушения природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли водоканал Минского района, — рассказали в Комитете госконтроля.
Жители агрогородка Прилуки под Минском обратились в Госконтроль из-за растекания канализационных стоков вблизи жилой застройки.
КГК взял на контроль вопрос модернизации систем водоотведения в агрогородке. Фото: КГК.
На место выезжали представители КГК, специалисты Минского облисполкома и Минского облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующие службы приняли меры по устранению аварийной ситуации. После чего водоканал привлекли к административной ответственности. Предприятие получило штраф 100 базовых величин (4500 белорусских рублей в марте 2026-го).
В Госконтроле добавили, что проблема является социально значимой, поэтому ведомство также взяло на контроль вопрос модернизации систем водоотведения в агрогородке Прилуки.
Тем временем специалисты сказали про опасность инфекций при паводке в бассейнах Припяти, Сожа и Днепра.
К слову, новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении был на днях принят в Беларуси.
