Водоканал получил штраф за растекание стоков у жилья под Минском

Госконтроль оштрафовал водоканал за растекание стоков у жилья в Минском районе.

Источник: Комсомольская правда

За нарушения природоохранного законодательства к административной ответственности привлекли водоканал Минского района, — рассказали в Комитете госконтроля.

Жители агрогородка Прилуки под Минском обратились в Госконтроль из-за растекания канализационных стоков вблизи жилой застройки.

КГК взял на контроль вопрос модернизации систем водоотведения в агрогородке. Фото: КГК.

На место выезжали представители КГК, специалисты Минского облисполкома и Минского облкомитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующие службы приняли меры по устранению аварийной ситуации. После чего водоканал привлекли к административной ответственности. Предприятие получило штраф 100 базовых величин (4500 белорусских рублей в марте 2026-го).

В Госконтроле добавили, что проблема является социально значимой, поэтому ведомство также взяло на контроль вопрос модернизации систем водоотведения в агрогородке Прилуки.

Тем временем специалисты сказали про опасность инфекций при паводке в бассейнах Припяти, Сожа и Днепра.

К слову, новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении был на днях принят в Беларуси.

Еще мы писали, что четыре новых медучреждения откроются в Минске в 2026 году.