Вашингтон
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с Литвой и Польшей

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Более 460 грузовых и 240 легковых автомобилей ожидают въезда из Беларуси на территорию Европейского союза, сообщили в белорусском погранкомитете.

Источник: Sputnik.by

По данным комитета на 10:00, очереди из большегрузов имеются только на литовском направлении. Так, в пункте пропуска «Каменный лог» в настоящее время оформления ожидают 210 фур, а в ПП «Бенякони» — 250 грузовиков.

В пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей и Латвией скопления из грузового транспорта не наблюдается.

Что касается очередей из легковых автомобилей, то они фиксируются только на белорусско-польской границе. В пункте пропуска «Брест» въезда на территорию Польши ожидают 240 легковушек, а также пять пассажирских автобусов.

На границе Беларуси с Латвией и Литвой очередей из легкового транспорта не фиксируется.