Более 700 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с Литвой и Польшей

По данным комитета на 10:00, очереди из большегрузов имеются только на литовском направлении. Так, в пункте пропуска «Каменный лог» в настоящее время оформления ожидают 210 фур, а в ПП «Бенякони» — 250 грузовиков.
В пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей и Латвией скопления из грузового транспорта не наблюдается.
Что касается очередей из легковых автомобилей, то они фиксируются только на белорусско-польской границе. В пункте пропуска «Брест» въезда на территорию Польши ожидают 240 легковушек, а также пять пассажирских автобусов.
На границе Беларуси с Латвией и Литвой очередей из легкового транспорта не фиксируется.