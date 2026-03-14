Сообщество экс-депутата Заксобрания Новосибирской области взломали в мессенджере Мах

«Дорогие друзья, уважаемые избиратели! В связи с тем, что в праздничные дни наша группа в МАХ была взломана, мы вынуждены были создать закрытий канал», — говорится в публикации.
Николай Молчалин впервые был избран в Законодательное собрание Новосибирской области в 2010 году. В парламенте он представлял интересы жителей Кировского района Новосибирска и входил в состав комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Переизбирался в 2015 году и в 2020 году. В 2025 году не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах. В настоящее время в список депутатов восьмого созыва регионального парламента входит его дочь Екатерина Козловская и зять Дмитрий Козловский (оба — члены партии «Единая Россия»).