Сообщество экс-депутата Заксобрания Новосибирской области взломали в мессенджере Мах

Сообщество экс-депутата Законодательного собрания Новосибирской области Николая Мочалина взломали в мессенджере МАХ. Об этом заявили в группе «Клуб Мочалина» в социальной сети «Вконтакте».

Источник: НДН.ИНФО

«Дорогие друзья, уважаемые избиратели! В связи с тем, что в праздничные дни наша группа в МАХ была взломана, мы вынуждены были создать закрытий канал», — говорится в публикации.

Николай Молчалин впервые был избран в Законодательное собрание Новосибирской области в 2010 году. В парламенте он представлял интересы жителей Кировского района Новосибирска и входил в состав комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Переизбирался в 2015 году и в 2020 году. В 2025 году не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах. В настоящее время в список депутатов восьмого созыва регионального парламента входит его дочь Екатерина Козловская и зять Дмитрий Козловский (оба — члены партии «Единая Россия»).

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше