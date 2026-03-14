Капитан омского «Авангарда» повторил рекорд Криса Ли в КХЛ

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов 13 марта набрал 65-е очко по системе «гол + пас» в сезоне. И тем самым повторил достижение Криса Ли по набранным очкам среди защитников за один регулярный чемпионат КХЛ.
Достижение Шарипзянова произошло в матче с «Шанхаем» (6:1 в пользу Омска). Дамир отдал пас Майклу Маклауду, еще одну передачу в этом голе сделал Эндрю Потуральски. Счет благодаря данной шайбе стал 4:1.
Напомним, рекорд защитника Криса Ли был установлен в сезоне-2016/17. Он тогда играл в КХЛ в составе «Магнитки».
Теперь у Шарипзянова есть еще два матча в регулярном чемпионате, чтобы и превзойти нынешний рекорд. Это будут игры с минским «Динамо» и «Северсталью» 17 и 19 марта соответственно.
"Мы все очень рады за него, потому что эта ноша становилась тяжелой для него, и так бывает, когда останавливаешься в шаге от рекорда. Если это происходит не так быстро, как хочется, то это начинает давить. Эта его передача сегодня заставила радоваться всю нашу скамейку, это огромное событие в том числе и для меня, потому что наш капитан представляет собой абсолютно все, что мы хотим видеть от каждого игрока.
Я помню другие примеры из своей практики, в НХЛ. Очень много хайпа, разговоров, в прессе в том числе, ты пытаешься это выбросить из головы, а не получается, это мешает. Конкретно у Остона Мэтьюса в «Торонто» так было, он забросил в недавнем сезоне 69 шайб и далее гнался за 70-й. И в итоге так и не смог этого сделать, к сожалению. И не потому, что он не мог, а потому что помешала психология. Не получилось преодолеть психологический момент.
Хорошо, что у Дамира все получилось не так. И вся скамейка за него радовалась, это огромное облегчение«, — так высказался о достижении Дамира главный тренер “Авангарда” Ги Буше на послематчевой пресс-конференции.
Добавим, у голкипера «ястребов» Никиты Серебрякова тут был и свой рекорд, он превзошел достижение Карри Рамо именно в омском клубе по числу побед за «Авангард» в регулярном чемпионате. Надо лишь сделать оговорку, что Никите было в этом немного проще, за счет того, что в рекордном сезоне-2010/11 у Рамо в целом даже в теории было меньше матчей в «регулярке». Сейчас игр в регулярном чемпионате заметно больше.
