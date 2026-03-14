Капитан омского «Авангарда» повторил рекорд Криса Ли в КХЛ

Я помню другие примеры из своей практики, в НХЛ. Очень много хайпа, разговоров, в прессе в том числе, ты пытаешься это выбросить из головы, а не получается, это мешает. Конкретно у Остона Мэтьюса в «Торонто» так было, он забросил в недавнем сезоне 69 шайб и далее гнался за 70-й. И в итоге так и не смог этого сделать, к сожалению. И не потому, что он не мог, а потому что помешала психология. Не получилось преодолеть психологический момент.