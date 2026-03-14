В Воронеже арестовали администратора подпольной АТС, помогавшего аферистам

В Воронеже задержан 23-летний помощник мошенников, который организовал «домашнюю» АТС. О деле сообщили в пресс-службе областной полиции.
Парень установил в своей квартире VoIP-GSM-шлюзы — оборудование, позволяющее аферистам маскировать звонки под обычные российские номера и скрывать свое местоположение. Воронежец настраивал системы и управлял ими. Через них мошенники обманывали жителей Тольятти, Нижнего Новгорода и Сызрани.
Сотрудники региональных УМВД и УФСБ прикрыли подпольную станцию. На парня завели уголовное дело по статье 274.3 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. Отмечается, что задержанный уже был фигурантом по аналогичному делу. Полиция устанавливает других участников схемы и пострадавших.