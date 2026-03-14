Лев Леро из пермского зоопарка празднует 10-летний юбилей

15 марта величественный лев Леро из пермского зоопарка отмечает свой 10-й день рождения. Этот красавец с роскошной гривой станет главным героем настоящего африканского праздника в тематической зоне «Африканская саванна».
В его честь будет работать арт-площадка «Открытка для Леро» (в 13:00: гости смогут создать своими руками уникальные поздравления для именинника). В 14:00 состоится викторина «Львиная доля», где всех участников ждут увлекательные вопросы и приятные призы, а в 15.00 пройдет показательное кормление.
Напомним, Леро прибыл в Пермь маленьким львенком из Петербурга, где носил имя Исаакий. В паспорте у львенка значилось два имени — домашнее, зоопарковское Леро и публичное Исаакий. Сотрудники зоопарка стали называть львенка «Леро-Леро», ведь это гораздо проще, чем «Исаакий-Исаакий».
Вскоре ласковая кличка Леро прочно закрепилась среди сотрудников и гостей зоопарка. В Перми Леро нашел друга — львенка Ричи из Калининграда, с которым проводил много времени, играя и отдыхая в теплом доме с подогреваемым полом. Позже Ричи переехал в Новосибирск, оставив своего товарища продолжать радовать жителей Перми.
Адрес зоопарка: ул. Архитектора Свиязева, 17 В.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (кассы закрываются на час раньше).