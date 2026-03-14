Воронежцев 14 марта ждет солнечная погода с температурой до +14°

14 марта жители Воронежа и области смогут насладиться по-настоящему весенним днем. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков на всей территории региона.
В областном центре днем воздух прогреется до комфортных +9…+11 градусов. Ветер останется умеренным — 5−10 м/с. Однако весеннее тепло будет недолгим: уже в ночь на 15 марта столбики термометров в Воронеже опустятся до −2°C.
В районах области погода порадует еще больше — местами воздух прогреется до +14°C. Правда, и ночные заморозки здесь будут ощутимее: в северных районах региона ожидается до −4°C.
Стоит отметить, что мягкая погода, установившаяся в выходные, продержится недолго. По прогнозам синоптиков, уже ко вторнику в регион вернется похолодание, не исключены осадки в виде мокрого снега.