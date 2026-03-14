Косуля со сломанной ногой вышла к людям в Узденском районе

По словам егеря Слободского лесничества Геннадия Зиновича, животное выглядело испуганным и явно испытывало сильную боль.
«Она сама вышла из леса к людям. Заметив, что животное травмировано, сообщили нам. Мы незамедлительно отвезли его к ветеринару», — рассказал он.
Осмотр подтвердил перелом. Для дикой косули такая травма обычно становится смертельной: животное не может нормально передвигаться и добывать пищу. Однако на этот раз вмешательство людей дало шанс на спасение.
Ветеринары оказали помощь и наложили на поврежденную ногу гипс, чтобы кость правильно срослась. Сейчас косуля находится под наблюдением работников Слободского лесничества — ей обеспечили покой, питание и уход.
«Как только сустав полностью срастется, косуля будет готова к самостоятельной жизни, ее отпустят обратно в лес. Она еще совсем юная, поэтому выздоровление должно пройти быстро», — отметил Геннадий Зинович.