Косуля со сломанной ногой вышла к людям в Узденском районе

В Узденском районе (Минская область) раненая косуля сама вышла из леса к людям. Животное заметили вблизи Слободского лесничества и сообщили работникам местного лесхоза. Оказалось, у косули серьезная травма — перелом ноги, рассказал портал Zorkanews.by.

Источник: Смартпресс

По словам егеря Слободского лесничества Геннадия Зиновича, животное выглядело испуганным и явно испытывало сильную боль.

«Она сама вышла из леса к людям. Заметив, что животное травмировано, сообщили нам. Мы незамедлительно отвезли его к ветеринару», — рассказал он.

Осмотр подтвердил перелом. Для дикой косули такая травма обычно становится смертельной: животное не может нормально передвигаться и добывать пищу. Однако на этот раз вмешательство людей дало шанс на спасение.

Ветеринары оказали помощь и наложили на поврежденную ногу гипс, чтобы кость правильно срослась. Сейчас косуля находится под наблюдением работников Слободского лесничества — ей обеспечили покой, питание и уход.

«Как только сустав полностью срастется, косуля будет готова к самостоятельной жизни, ее отпустят обратно в лес. Она еще совсем юная, поэтому выздоровление должно пройти быстро», — отметил Геннадий Зинович.