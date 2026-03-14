В российских вузах внедрят модули по интеллектуальной собственности

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и обеспечить введение отраслевых модулей по интеллектуальной собственности в образовательных программах колледжей и вузов страны, говорится в сообщении кабмина.
Кабмин ранее сообщил, что Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
«Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Роспатенту поручено разработать и обеспечить введение отраслевых модулей по интеллектуальной собственности в образовательных программах колледжей и вузов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о результатах нужно доложить в правительство до 2 октября 2028 года.