В российских вузах внедрят модули по интеллектуальной собственности

В российских колледжах и вузах внедрят модули по интеллектуальной собственности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать и обеспечить введение отраслевых модулей по интеллектуальной собственности в образовательных программах колледжей и вузов страны, говорится в сообщении кабмина.

Кабмин ранее сообщил, что Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.

«Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Роспатенту поручено разработать и обеспечить введение отраслевых модулей по интеллектуальной собственности в образовательных программах колледжей и вузов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах нужно доложить в правительство до 2 октября 2028 года.