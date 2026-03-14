Красноярцы смогут пройти флюорографическое обследование в мобильных комплексах

Красноярцы смогут пройти флюорографическое обследование с 16 по 20 марта сразу по нескольким адресам. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края. С 16 по 18 марта с 09:00 до 14:00 флюорографическое обследование доступно в поликлинике № 4 (ул. Алеши Тимошенкова), с 16 по 20 марта можно обратится в поликлинику № 14 (ул. Весны), а 19 и 20 марта специалисты будут принимать на территории родильного дома № 5 (пр. Свободный). Все пять дней акции мобильные комплексы будут открыты по адресам: Красная площадь, 17 (с 09:00 до 14:00) и Копылова, 5, стр. 4 (с 08:00 до 16:00). Результаты обследования будут готовы уже через два дня. Все автоматизировано, процесс занимает не более 15 секунд (лучи активируются только в момент формирования кадра), снимок грудной клетки появляется на мониторе врача, — добавили в пресс-службе ведомства. Пройти обследование могут и те, у кого нет медицинского полиса или прописки. С собой нужно иметь только документ, удостоверяющий личность. Напомним, что в марте «Поезд здоровья» посетит северные районы Красноярского края.