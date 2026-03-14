В Нижнем Новгороде медики спасли жизнь 60-летнему пациенту

Об этом в своём Телеграм-канале сообщил главный редактор МИА Стационар-Пресс Алексей Никонов. В инфекционной клинической больнице № 23 врачи оказали помощь 60-летнему жителю Нижнего Новгорода, который страдал от тяжёлых осложнений гриппа, включая ОРДС-синдром и полное поражение легких.
Для поддержания жизни мужчины использовали три различных системы: аппарат искусственной вентиляции легких, «искусственную почку» для гемодиализа и ЭКМО — технологию, которая заменяет функции легких.
Команда реаниматологов почти две недели боролась за его жизнь, предотвращая сосудистые нарушения в мозге и контролируя уровень кровопотери.
В начале марта легкие пациента начали восстанавливаться и обеспечивать кислородом кровь. Его уже отключили от аппаратов, и в настоящее время он проходит реабилитацию.
Это уже второй случай в истории больницы, когда технология ЭКМО помогла спасти жизнь при полном поражении легких вирусом.
Врачи напоминают, что грипп — это не просто простуда. Единственным надёжным способом избежать подобных серьёзных осложнений является своевременная вакцинация.