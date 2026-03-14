Осужденные омички поборолись за звание лучшего визажиста

В колонии устроили конкурс красоты.

Источник: Комсомольская правда

В лечебно-исправительном учреждении № 12 УФСИН России по Омской области прошел необычный конкурс среди осужденных женщин. Они соревновались в искусстве макияжа. О мероприятии сообщил в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний 14 марта.

Организаторы превратили событие в возможность для участниц раскрыть творческий потенциал и почувствовать себя причастными к миру красоты. Каждая женщина старалась создать неповторимый образ, вкладывая в него частичку души. Тонкие линии подводки, яркие тени, аккуратное оформление бровей — все это превращало лица моделей в живые художественные полотна. Жюри оценивало не только технику нанесения косметики, но и гармоничность образа, а также оригинальность замысла.

Фото: УФСИН России по Омской области.

«Конкурс “Лучший макияж” стал ярким свидетельством того, что стремление к красоте и самовыражению присуще женщине в любых обстоятельствах, пробуждая уверенность в себе и чувство собственной привлекательности», — говорится в сообщении УФСИН.

Ранее «КП-Омск» писала, что местные заключенные вяжут маскировочные сети для нужд бойцов СВО.

