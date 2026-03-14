На аукцион по продаже здания сгоревшего УВД на Клинической поступило 6 заявок

Напомним, здание комендатуры Кёнигсберга, пострадавшее от пожара в 2005 году, было выставлено на аукцион 9 февраля. По данным торговой площадки, объект имеет площадь 3058,7 квадратных метров, три этажа (плюс один подземный). Земельный участок, на котором стоит бывшая комендатура (кадастровый номер 39:15:132403:559), имеет площадь 2564 квадратных метров и вид разрешенного использования — под административное здание.