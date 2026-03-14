17-летний парень пьяный сел за руль и устроил догонялки с гаишниками: закончилось все для него печально

В башкирском городе Благовещенске на улице Архитектурной сотрудники полиции попытались остановить Chevrolet Niva, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. После продолжительного преследования машину задержали на улице Красная Мельница.
За рулем оказался пьяный 17-летний подросток — алкотестер показал 0,290 мг/л. Водительских прав у юноши не было.
На место вызвали родителей. В присутствии законных представителей подростка отстранили от управления. На него составили административный протокол по статье за пьяное вождение без прав. Родителям выписали протокол за ненадлежащее воспитание.
Инцидент рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних, где решат вопрос о постановке юного нарушителя на профилактический учет.
