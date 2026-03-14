Беглов продлил аренду легендарной пышечной на Большой Конюшенной ещё на три года

Сохраняя историческое наследие Петербурга, наши памятники и архитектурные шедевры, мы оберегаем и менее заметные, но значимые для людей объекты. Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус её пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории.