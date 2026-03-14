Китайские воздушные шарики запрещены в Беларуси из-за цинка

Так, в Беларуси под запрет попал весь ассортимент игрушек китайского предприятия Джиангсу Тонгле Латекс Продактс Ко. Воздушные шарики данной фирмой нельзя будет впредь ввозить, хранить и продавать в Беларуси. Запрет вынесли из-за выявление несоответствия продукции данного производителя категории игрушек для детей старше трех лет. Белорусские специалисты установили несоответствие индекса токсичности и уровня миграции цинка в модельную среду.