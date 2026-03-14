Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китайские воздушные шарики запрещены в Беларуси из-за цинка

В Беларуси обнаружили опасные для здоровья детей воздушные шарики.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали опасные для детей воздушные шарики. Запрет вынес главный государственный санитарный врач Беларуси. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, в Беларуси под запрет попал весь ассортимент игрушек китайского предприятия Джиангсу Тонгле Латекс Продактс Ко. Воздушные шарики данной фирмой нельзя будет впредь ввозить, хранить и продавать в Беларуси. Запрет вынесли из-за выявление несоответствия продукции данного производителя категории игрушек для детей старше трех лет. Белорусские специалисты установили несоответствие индекса токсичности и уровня миграции цинка в модельную среду.

— Воздушные шары с маркировкой BRAUBERG серии Kids не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности игрушек (008/2011), — прокомментировали в пресс-службе.

