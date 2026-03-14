Китайские воздушные шарики запрещены в Беларуси из-за цинка

В Беларуси под запрет попали опасные для детей воздушные шарики. Запрет вынес главный государственный санитарный врач Беларуси. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, в Беларуси под запрет попал весь ассортимент игрушек китайского предприятия Джиангсу Тонгле Латекс Продактс Ко. Воздушные шарики данной фирмой нельзя будет впредь ввозить, хранить и продавать в Беларуси. Запрет вынесли из-за выявление несоответствия продукции данного производителя категории игрушек для детей старше трех лет. Белорусские специалисты установили несоответствие индекса токсичности и уровня миграции цинка в модельную среду.
— Воздушные шары с маркировкой BRAUBERG серии Kids не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности игрушек (008/2011), — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее еще Госстандарт запретил продавать желе для детей в Беларуси.
Еще водоканал получил штраф за растекание стоков у жилья под Минском.
И мы писали, что идущие из Москвы поезд в Брест и вагоны в Гродно опаздывают на 1−1,5 часа.