Один погиб, четверо в больнице — последствия ДТП в Волгоградской области

Пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек пострадал, а четверо оказались в больнице, случились накануне, 13 марта, в Волгоградской области.
В двух случаях пострадали пешеходы, сообщают в региональном ГУ МВД.
Так, в Волжском около шести утра 53-летний водитель Nissan Qashqai сбил напротив здания городской клинической больницы № 3 на улице Свердлова местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Полтора часа спустя в Краснооктябрьском районе Волгограда возле детской поликлиники № 1 52-летняя автоледи на Volkswagen Vento на нерегулируемом переходи наехала на 11-летнюю школьницу.
В двух других авариях пострадали пассажиры.
В Тракторозаводском районе Волгограда около половины третьего дня 59-летний водитель «Лада Ларгус» у здания травматологии четвертой клинической больницы на улице Ополченской, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Volkswagen Touareg. В больницу доставили мужчину, находившегося в иномарке.
В том же районе в восемь вечера 61-летний водитель «Газели» буквально через один дом от места предыдущей аварии резко затормозил на пересечении с улицей на той же улицей Андреева неподалеку от первой школы. Пассажир в салоне упал и окончил день в медучреждении.
Трагедией обернулось ДТП в Городищенском районе, где в половине пятого дня на нулевом километре подъезда от федеральной трассы Р-22 «Каспий» 30-летний мужчина не справился с управлением Daewoo Matiz. Машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.
