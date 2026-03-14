Женщина на иномарке сбила 11-летнюю школьницу на «зебре» в Волгограде

ДТП случилось в пятницу 13-го в Краснооктябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

Школьница попала под колеса автомобиля в пятницу, 13 марта, в Краснооктябрьском районе Волгограда. 11-летняя девочка рано утром шла в школу через дорогу, когда ее сбила 52-летняя женщина водитель на «Фольксваген Венто». ДТП случилось в 7.35 утра на «зебре» на улице Штеменко, сообщили в главке МВД по региону.

— Женщина водитель совершила наезд на 11-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 62 по улице Штеменко, — рассказали в полиции.

Школьница после наезда иномарки получила травмы, с места ДТП пешехода увезли в больницу.