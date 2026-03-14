Андрей Бочаров поручил готовить фундамент для мемориала героям СВО в Волгограде

14 марта в выходной день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посвятил осмотру объектов благоустройства. Первым делом глава региона посетил мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, где будет установлен памятник подвигу героев СВО.
Напомним, 10 марта организационный комитет в Волгограде утвердил проект народного памятника, посвященного участникам специальной военной операции. Монумент, в котором увековечат подвиг участников спецоперации, будет состоять из трех частей: самого памятника, музея и композиции, посвященной вкладу сталинградцев в Великую Победу.
В начале марта администрация региона опубликовала фотографии макета памятника героям специальной военной операции по защите Донбасса. Будущую скульптурную композицию разработали художники легендарной студии имени Грекова.
— Мастера студии имени Грекова уже создают модель будущей скульптурной композиции в масштабе 1:1, — сообщили сегодня, 14 марта, в администрации региона.
Сегодня Андрей Бочаров поставил задачу в мае подготовить площадку и фундамент под будущий памятник. До этого времени предстоит окончательно спланировать территорию, определить размещение всех зон мемориала.
Ранее сообщалось, что высота мемориала составит около 7 метров, в длину в готовом виде памятник будет достигать 14 метров, в глубину — более 8 метров. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Внутри на стенах разместят отрывки из личных сообщений бойцов их родным.
Фото: администрации Волгоградской области.
