Андрей Бочаров поручил готовить фундамент для мемориала героям СВО в Волгограде

Ранее сообщалось, что высота мемориала составит около 7 метров, в длину в готовом виде памятник будет достигать 14 метров, в глубину — более 8 метров. Клиновидная композиция задумана из двух блоков, между которыми художники оставили извилистый ход, символизирующий сложность пути к победе. Внутри на стенах разместят отрывки из личных сообщений бойцов их родным.