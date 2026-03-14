Омский госпиталь для ветеранов возглавил военврач с СВО

Александр Динкелакер сменил экс-министра Мураховского.

Источник: Комсомольская правда

В омском БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн» назначили нового руководителя. Согласно данным ЕГРЮЛ и сайта учреждения, главным врачом стал Александр Динкелакер. Информация о кадровых изменениях появилась 12 февраля 2026 года.

Новый начальник учреждения — многодетный отец, он воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей. В 1996 году окончил Омскую медакадемию по специальности «педиатрия», прошел военную кафедру и получил звание лейтенанта медицинской службы запаса. В разные годы Динкелакер возглавлял Детский санаторий № 1 и Москаленскую ЦРБ. Осенью 2022-го ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции, там возглавил полковую медицинскую службу. Год назад омича наградили медалью «За боевые отличия».

На посту главврача Александр Динкелакер сменил Александра Мураховского. Экс-министр здравоохранения Омской области руководил госпиталем менее года — с мая 2025-го. отделений.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала, что

