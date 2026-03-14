Омский госпиталь для ветеранов возглавил военврач с СВО

Новый начальник учреждения — многодетный отец, он воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей. В 1996 году окончил Омскую медакадемию по специальности «педиатрия», прошел военную кафедру и получил звание лейтенанта медицинской службы запаса. В разные годы Динкелакер возглавлял Детский санаторий № 1 и Москаленскую ЦРБ. Осенью 2022-го ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции, там возглавил полковую медицинскую службу. Год назад омича наградили медалью «За боевые отличия».