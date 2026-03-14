В Уярском районе автоледи выехала на встречку и попала в больницу вместе с ребенком

В полиции пояснили, что авария произошла утром на 919 км автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 54-летняя водитель управляла «Хендай Гетц» и двигалась со стороны Красноярска в направлении Канска. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным «Изузу Форвард». Грузовиком управлял 42-летний водитель.