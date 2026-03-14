В Крыму стали чаще рождаться двойняшки

В Крыму зафиксирован настоящий «близнецовый бум»: рождаемость двойняшек резко пошла вверх.
По данным Департамента ЗАГС Минюста республики, только с начала года в регионе зарегистрировано рождение 35 пар двойняшек. Это значительно выше обычных показателей: если раньше сотрудники ведомства еженедельно оформляли по 3−4 такие пары, то сейчас частота появления двойни заметно увеличилась.
Где рождается больше всего?
Традиционно лидируют крупные города. Больше всего двойняшек появилось в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Бахчисарае, Евпатории и Керчи. Абсолютным рекордсменом стал Красногвардейский район — здесь зарегистрировали сразу пять двоен, причем четыре из них — всего за одну неделю.
Тенденция наметилась еще в 2025. Тогда крымские семьи пополнились 204 парами близнецов. Чаще всего двойная радость приходила в дома жителей Симферополя (67 случаев), Симферопольского района (22 случая) и Евпатории (17 случаев). Еще по 12 пар родилось в Ялте и Джанкойском районе.