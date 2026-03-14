Сосудистое отделение гусевской больницы назвали лучшим в стране

Об этом сообщили в ходе IV Всероссийского конгресса «Инсульт и цереброваскулярная патология». Масштабное мероприятие прошло в Новосибирске и собрало ведущих специалистов в сфере лечения инсульта и других острых нарушений мозгового кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди 477 первичных сосудистых отделений страны наше заняло второе место в номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения».
Отделение Гусевской больницы рассчитано на 30 коек и работает на восток области: Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск, Краснознаменск, Неман, Советск и Славск. За год там проведено более тысячи операций, врачи лечат острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, инсульты, а также спасают людей от ампутации.