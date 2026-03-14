Медаль Луки Крымского передали семье погибшего фельдшера Александра Печелатова

13 марта 2026 года, состоялось торжественное вручение государственной награды — Медали Луки Крымского. Посмертно ею был удостоен фельдшер Казачинско Ленской районной больницы Александр Вячеславович Печелатов. Указ о награждении № 260 от 23 февраля 2025 года подписал Президент России. Медаль родителям погибшего, его жене и сыну передал мэр Казачинско-Ленского района Игорь Потапов.
— Медаль Луки Крымского вручается за бесстрашие, самоотдачу и верность служению обществу. На протяжении всей карьеры Александр Вячеславович самоотверженно спасал жизни, не щадя собственного здоровья, — отметил мэр. — Его преданность благородному призванию, мужество и доброта стали ярким примером служения людям.
Напомним, жизнь 35-летнего Александра из поселка Улькан Иркутской области оборвалась трагически — во время рабочей смены, в ночь на 22 ноября. Убийцей сибиряка стал его пациент. Бригада «скорой» выехала на вызов и госпитализировала 53-летнего мужчину, работавшего вахтой на одном из предприятий Казачинско-Ленского района. Тот впал в агрессию. По пути в больницу в машине произошла словесная перепалка: пациент хотел пересесть на переднее сидение, что запрещено правилами. Об этом ему несколько раз сообщил фельдшер. В отместку разъяренный вахтовик ударил Александра ножом в грудь и начал угрожать водителю, но тот успел спастись. Александра попытались доставить в больницу на попутке, но от полученного ранения тот скончался. У него остались двое маленьких детей.