Новая винодельческая карта Крыма поможет выбрать участки для нужных сортов вин

БЕЛГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали карту Крыма, которая поможет виноделам определить, на каких территориях тот или иной сорт вина получится наилучшим образом. Также она защитит винную продукцию с указанием географического происхождения от подделок и фальсификатов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Отмечается, что исследования крымского терруара и его влияния на качество вин ученые НИУ «БелГУ» ведут под руководством профессора кафедры природопользования и земельного кадастра Федора Лисецкого с 2010 года, карта разработана с учетом ландшафтных особенностей региона. Границы винодельческих зон были согласованы с ландшафтной картой Равнинного Крыма, составленной заведующей кафедрой физической географии, океанологии и ландшафтоведения Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, профессором Екатериной Позаченюк.
«Благодаря новому подходу молодых ученых, объединяющему данные географии, экологии и почвоведения, крымские виноделы смогут выбирать участки под расширение виноградников с опорой на обоснованные научные данные, а не наугад. Выделенные исследователями в Крыму 13 виноградарско-винодельческих районов требуют параметризации природных особенностей и диагностики их уникальности», — сообщили в вузе.
Карта также поможет защитить от подделок и фальсификатов винную продукцию, закрепленную за географическим районом ее производства, как того требует принятый в 2021 году закон «О виноградарстве и виноделии в РФ».
Как рассказали исследователи, чем точнее определен терруар, тем легче выбрать направление развития виноградника. Это напрямую влияет на качество вина и его позиции как на российском, так и на международном рынках.
Карта виноградарско-винодельческих районов стала одним из важных результатов масштабной работы в области ампелопедологии — науки о почвах виноградников, выполненной в рамках проекта при поддержке Российского научного фонда. «Мы впервые согласовали границы винодельческих зон с ландшафтной картой Равнинного Крыма, созданной профессором Крымского федерального университета Екатериной Позаченюк в 2025 году. Теперь мы можем научно обосновать, где именно получится лучший рислинг, а где — идеальный каберне», — сказал Лисецкий.