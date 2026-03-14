Вашингтон
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске устроят дрифт-шоу на растаявшем льду

В парке «Вокруг света» на Зеленом острове внесли некоторые изменения в праздничное закрытие катка, запланированное на воскресенье, 15 марта 2026 года.

Источник: «СуперОмск»

Ранее планировалось, что в этот день омичи смогут покататься бесплатно, а в 16 часов на льду состоится дрифт-шоу с багги. Однако слишком теплая погода вынудила организаторов внести коррективы: каток закрыли для посетителей уже в субботу, 14 марта.

Судя по прогнозу синоптиков, температура выше ноля градусов будет держаться в Омске и 15 числа, но ледовое шоу с багги отменять не стали. Омичей по-прежнему зовут посмотреть на шоу, судя по всему, на подтаявшем льду. Гости праздника также смогут порисовать на льду, чтобы повеселиться без использования коньков. Кроме того, в программе музыка, а с 14 до 18 часов обещают бесплатную раздачу горячего чая.