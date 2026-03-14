Родион Газманов побывал на Байкале и пошутил про недавно пережитый стресс у озера

«Для всех, кто переживал за Байкал после недавно пережитого им стресса, рассказываю — съездил, всё сам посмотрел, он справился и по-прежнему кристально чист и прекрасен! Искренний восторг на самом деле», — рассказал Родион.
Он так же отметил, что люди привыкли видеть с поездок на Байкале фотографии прозрачного, невероятной красоты льда, но на озере много и другой красоты.
Напомним, что ранее певец SHAMAN посетил Байкал, где попробовал на вкус чистейший лёд озера довольно оригинальным способом и лизнул его. Артист остался доволен состоянием льда, назвав его вкусным. Видео взорвало соцсети и вызвало неоднозначную реакцию. Так, многие женщины восторгаются языковым перфомансом певца, называя артиста «шалуном» и «хулиганом».
Однако несмотря на восторженные отклики фанаток артиста, шаман из Ангарска Артур Цыбиков осудил поступок Ярослава Дронова. По его словам, действия певца некорректны. Кроме того, заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов прокомментировал RTVI сомнительный поступок Ярослава Дронова. Он раскритиковал поступок артиста как «экзотический и извращённый» и выразил надежду, что дети не будут повторять этот пример.
Неожиданный поступок заслуженного артиста РФ получил продолжение и в Волгоградской области. В городе Волжский появилось объявление о продаже куска льда за 60 тысяч рублей, который «не лизал SHAMAN» — в описании к товару написано кратко: «чист».