Общегородской субботник во Владивостоке пройдет 18 апреля

Власти Владивостока объявили о проведении масштабной весенней уборки. По данным постановления, с которым ознакомилась корр. ИА PrimaMedia, с 1 апреля по 1 июня в краевом центре пройдет двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке. Кульминацией мероприятий станет общегородской субботник, который назначен на 18 апреля.
«Объявить 18.04.2026 днем проведения общегородского субботника по благоустройству и санитарной очистке на территории Владивостокского городского округа», — говорится в постановлении.
Документ обязывает районные администрации и профильные управления в кратчайшие сроки разработать планы уборки и представить их в специально созданный городской штаб. Коммунальные службы займутся очисткой дорог, тротуаров, парков и скверов от мусора и наносов, накопившихся за зиму.
Особое внимание в этот период уделят придомовым территориям. Управляющие компании (УК) вместе с жителями многоквартирных домов должны будут не только убрать мусор, но и заняться ремонтом детских и контейнерных площадок, а также подготовкой клумб к лету — для этого организуют завоз растительной земли и саженцев. Владельцев частных домов призывают навести порядок на своих участках и прилегающей территории.
Для предприятий всех форм собственности, а также для гаражных кооперативов и воинских частей подготовлены рекомендации по участию в субботниках на добровольной основе. Им предложено привести в порядок свои территории и прилегающие к ним участки: убрать мусор и сухую листву, обрезать кустарники и вывезти порубочные остатки.
Городские власти также рассчитывают на помощь жителей в борьбе с незаконной рекламой: управляющим компаниям поручено очистить фасады домов от расклеенных объявлений. Отдельная задача на ближайшие два месяца — сбор и вывоз отработанных автомобильных покрышек, которые часто появляются на газонах и контейнерных площадках.
Для участников уборки предусмотрен приятный бонус: с 17 апреля по 8 мая мусор с субботников можно будет бесплатно сдать на комплекс «Приморского экологического оператора» (ПЭО) в районе ключа Безымянный по специальным талонам.
Всем предприятиям Владивостока нужно срочно убрать со своей территорий мусор и траву — мэрия.
Специалисты выявили первые случаи неисполнения требований пожарной безопасности.
Напомним, что уже в первые недели пожароопасного сезона, начавшегося 10 марта, во Владивостоке усилили контроль за соблюдением противопожарных норм. В Ленинском районе специалисты административно-территориального управления выявили случаи несвоевременной уборки сухой растительности и горючего мусора и привлекли нарушителей к ответственности: составлено два административных протокола и выдано пять предписаний об устранении нарушений.