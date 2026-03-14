Одно посещение поликлиники белорусами обходится бюджету в 45 рублей

Власти озвучили цену одного посещения поликлиники в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Бюджет затрачивает 45 белорусских рублей на одно посещение поликлиники белорусами, сказал на «Радио-Минск» председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич, пишет агентство «Минск-Новости».

Так, в 2025 году в амбулаторном звене зафиксировали 22 миллиона посещений поликлиник Минска. В среднем каждый минчанин побывал у врача в поликлинике 11 раз за год.

— Посещение государственной поликлиники в среднем обходится для бюджета немногим менее 45 рублей, — констатировал Горбич.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома объяснил, что такая активность минчан в посещении поликлиник во многом связана с масштабной кампанией по диспансеризации. И отметил, что нагрузка распределяется неравномерно. Большинство ограничиваются 1−2 визитами к врачу, но есть и минчане, которые за год посещали поликлиники более 100 раз.

